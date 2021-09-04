İlham veren kent festivale hazır

6-8 Eylül tarihlerinde “Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet” sloganı ile Selçuk'ta düzenlenecek kültür sanat ve yaşam festivali 51. Efest; alışveriş, spor, müzik, performans, gastronomi, hobi atölyeleri, çocuklar için eğitici etkinlikler, tiyatro-drama atölyeleri gibi etkinlikleri ilham veren kentin sokaklarına taşıyor.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in girişimleriyle markası tescillenen Efest, 6 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'de belediye hizmet binası önünden hareket edecek Efest Korteji ile başlayacak.

Festivalin ilk gününde gastronomi, alışveriş, doğa sporları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra Efes Kent Orkestrası saat 22.00'de pazaryerinde bir konser verecek. Ayrıca festival süresince El Sanatları Sokağı, Yerel Lezzetler Sokağı ve Üretici Pazarı Selçuk sokaklarında açık olacak.

Her yaştan katılımcının kendine dair bir şeyler bulabileceği Efest'in ikinci günü de birbirinden önemli etkinlikler, konserler ve atölyelerle devam edecek. Selçuk'un 99. kurtuluş yıldönümü olan 8 Eylül Salı gününde kurtuluş coşkusu usta sanatçı Edip Akbayram ile yaşanacak.

Efest ile ilgili ayrıntılı bilgilere Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.