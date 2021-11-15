İlham veren Selçuk'tan yıldızlar geçti

Geçtiğimiz hafta İzmir'in turistik ilçesi Selçuk, Azra Akın'dan Güven Kıraç ve Erkan Can'a kadar birçok ünlü ismi ağırladı.

“Kış Köşesi” Programının çekimleri için Güven Kıraç ve Erkan Can ve Yönetmen Vedat Atasoy'un yanı sıra Azra Akın, Gülenay Kalkan, Yasemin Kök de Efes Selçuk'taydı. Efes Selçuk'ta Şirince, Meryem Ana Evi ve Efes Tarlası Bakkalı'nı gezen Azra Akın, Gülenay Kalkan ve Yasemin Kök, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile de makamında bir araya gelerek sohbet ettiler.

Türkiye'nin tanınmış oyuncuları Erkan Can ve Güven Kıraç da “Kış Köşesi” programlarının çekimleri için Efes Selçuk'taydı. Efes Selçuk'un tarihi yerlerini gezen oyunculara Efes Selçuk'un fahri hemşehrisi Hayko Cepkin ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de eşlik etti.

Kış turizmine farklı bir bakış açısı getirmek, gastronomi ve yerel lezzetleri tanıtmak amacıyla Erkan Can ve Güven Kıraç tarafından hazırlanan Kış Köşesi programı için Efes Selçuk'un birçok önemli noktasında çekim yapıldı. Efes Antik Kenti, Şirince ve Meryem Ana Evi ve Artemis Tapınağı'nı gezen sanatçılar ilham veren kente hayran kaldılar. Efes Selçuk gezisinde sanatçılara eşlik eden Başkan Sengel, iki usta isme Efes Selçuk'u anlattı.