İlhan Palut: "Hedefimiz ligi ilk 7 içinde tamamlamak"

Palut, transfer dönemindeki çalışmalarında hiçbir oyuncunun son durağının Göztepe olmaması amacıyla yürüttüklerini ifade etti.

Süper Lig'in ilk 4 haftasından 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puan çıkartan Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut, sezon başlangıcını değerlendirdi. İlhan Palut, Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, 11 Ekim Pazar günü Menemenspor'la bir hazırlık karşılaşması yapacaklarını söyledi. Yaz transfer sezonunda 12 futbolcuyla yollarını ayırdıklarını ve 11 futbolcuyu kadrolarına kattıklarını ifade eden Palut, "Takımımızın yaş ortalaması yüksekti ve bunu aşağıya çekmeye çalıştık. Geçen seneki ilk 11 ortalamamız 30.2 iken şimdiye kadar 28 yaş ortalaması ile oynadık. Kulübe ortalamamız 27 iken bu sene bu ortalama 25.8 civarında. Tabii ki yeni gelen transferlerimizden, genç oyuncularımızdan faydalanamadık. Yaş ortalamasını süreç içinde daha aşağıya çekmek mümkün olacak" dedi.

"Kulübümüze gelir sağlayabileceğimiz oyuncuları kadromuza dahil etmek istedik"

Transfer döneminde yönetimle beraber ortak çalıştıklarını belirten Palut, "Hiçbir oyuncunun son durağının Göztepe olmasını istemiyoruz. Burada 3 yıllık sözleşme alıp futbol hayatını bitirmelerini istemiyoruz. Göztepe'yi bu yükün altına sokmak asla istemiyoruz. Hem yararlanabileceğimiz, hem geliştirebileceğimiz hem de gerektiği zaman uygun şartlarda kulübümüze gelir sağlayabileceğimiz oyuncuları kadromuza dahil etmek istedik" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz ilk 7"

Palut, Süper Lig'de ilerleyen haftalarla beraber her takımın ritmini bulacağını kaydederek, "Biz Göztepe'yi ilk 7 içinde tutmak istiyoruz. Sezon sonuna bu şekilde taşımak istiyoruz. Ligin üst sıralarında yer almak istiyoruz. Performansıyla konuşulan bir takım olmak istiyoruz. Zaten Göztepe takımı çok güzel şehrin bir takımı, çok büyük bir tarihi, çok büyük bir camiası var. Takımına çok bağlı taraftar kitlesi var. Bu noktalarda çok saygı duyulan bir takım Göztepe ama biz buna sahada oynadığı futbolla da saygı duyulan bir Göztepe'yi eklemek istiyoruz. 'Bu senenin takımı Göztepedir' gibi saygı uyandıran konuşulan bir Göztepe hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İrfan Can en iyi kaleciler arasına girecek"

Yaz transfer döneminde Adanaspor'dan transfer edilen kaleci İrfan Can Eğribayat hakkında da konuşan Palut, "Hem bir takımın genç oyuncular kazanmasını isteyip, bekleyip bu konuda telkinler verip, hem de genç oyuncular şans bulduğu zaman yapabileceği belki 2-3 hataya aşırı tepki vermek, bu hatalardan sonra 'Bu genç oyuncudan olmadı' demek, kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'de çok iyi genç kaleciler var. Ben İrfan Can'ın da bu kategoriye gireceğini düşünüyorum" dedi.

Palut'tan Kerim Alıcı ve Poko açıklaması

Gassama'nın ayrılma ihtimaline karşı Altınordu'dan Kerim Alıcı'yı transfer ettiklerini söyleyen Palut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gassama takımda kalınca aynı mevkide 3 oyuncumuz oldu. Kerim Alıcı, Altınordu'nun kadro planlamasında olmadığı için onu Boluspor'a kiraladık. Poko ise sezon öncesinde Afyonkarahisar'da yaptığımız kampa katılmadı. İzmir'e döndüğümüzde aramıza katıldı. Kamp görmediğinden dolayı bireysel çalışmalara devam etti. Ona dilediği zaman gelip antrenmanlara çıkabileceği bir takımı olmadığı mesajını vermek zorundaydık."