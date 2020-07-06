İlhan Palut: “Mücadeleye devam edeceğiz”

Fenerbahçe yenilgisinin ardından istifa eden ancak istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, istifa süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını hatırlatan Palut, “Cumartesi gecesi oynadığımız Fenerbahçe maçıyla da maalesef bu durum devam etti. Bunun ardından ben de maç gecesi Başkanımız Mehmet Sepil ile bir görüşme yaparak ona duygularımı aktardım. Bu negatif gidiş nedeniyle hepimizin üzerinde oluşan baskı ve karamsar havayı benim görevden ayrılmam ile aşabileceğimiz düşüncemi kendisine ilettim. Başkanımız da; ‘Bu gece hep beraber dinlenelim yarın daha sakin bir kafa yapısıyla en doğru kararı veririz' cevabını verdi. Pazar günü yaptığımız görüşmede ise bana güveninin ve benimle ilgili planlarının devam ettiğini söyleyerek şu anda bu ayrılığın hiç kimseye bir fayda sağlamayacağı düşüncesini benimle paylaştı” dedi.

Sepil'in kendisine olan güveni ve pes etmeyen bir antrenör olmasından dolayı mücadeleye devam etme kararı aldıklarını ifade eden Palut, “Bugün itibarı ile de takım olarak tüm konsantrasyonumuzla Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladık” diye konuştu.