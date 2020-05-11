İlhan Palut'un acı günü

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un annesi Leyla Palut hayatını kaybetti.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un annesi Leyla Palut, vefat etti. Leyla Palut için Göztepe Kulübü de baş sağlığı mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başımız Sağolsun: Teknik Direktörümüz İlhan Palut'un annesi Leyla Palut'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz."