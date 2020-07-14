Ilıca Plajı Mavi Bayrak ile taçlandırılıyor

Turizm cenneti Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve vatandaşların katılacağı bir törenle, 2020 Ulusal Mavi Bayrak'a kavuşacak.

Çeşme'de bu yıl 14 plaj Mavi Bayrak çekmeye hak kazanırken, bu plajlardan birisi de, Çeşme'nin en iyi plajlarından birisi olan, Çeşme Belediyesinin ücretsiz halk plajı olarak halkın hizmetine sunduğu Ilıca Plajı oldu.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya sayfasında yaptığı duyuruda, Ilıca Plajı'na verilecek Mavi Bayrak için bir tören düzenleneceğini belirterek, vatandaşlara şöyle çağrıda bulundu: "Yeryüzündeki cennet Çeşme sen her şeyin en güzeline layıksın !Dünyanın en güzel plajlarından biri olan Ilıca Halk Plajımızı Mavi Bayrakla taçlandırıyoruz.17 Temmuz 2020, saat 17.00'da T.C Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz 2020 Ulusal Mavi Bayrak Ödül törenimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Bu büyük onuru hep birlikte paylaşalım."