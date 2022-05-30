İlişki tuzağıyla uygunsuz fotoğraflar çekip şantaj yapan çete çökertildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iş adamlarına tuzak kurup uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yapan çete, polis ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, 27 Mayıs günü Ödemiş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.E. adlı kadın, tanıştığı iş adamı Y.P. ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yemek yedi. İddiaya göre kadının verdiği suyu içtikten sonra bayılan iş adamı, bilmediği bir yerin banyosunda çıplak vaziyette uyandı. İş adamının uygunsuz haldeki fotoğraflarını çeken F.G. ve S.G. adlı iki erkek, ev ve araba istedi. B.E. adlı kadın ise daha sonra Ödemiş'e döndü. Olaydan 1 gün sonra ise F.G., Y.P.'yi telefonla arayarak çektiği uygunsuz videoları yayınlayacağını söyleyip kendisini bit pazarına çağırdı.

"Kocanı tabuta koyacağım"

F.G. ve çete üyesi olduğu öne sürülen C.S., çete üyeleri arasında anlaşmazlık çıkması üzerine 29 Mayıs günü tuzağa düşürdükleri iş adamı Y.P.'nin evine gitti. F.G., kapıyı açan iş adamının eşi A.P.'yi "Kocanı tabuta koyacağım" diyerek darp etti. F.G.'nin kadını darp ve tehdit etmesinin ardından durum polise bildirildi.

Ödemiş polisi kıskıvrak yakaladı

Durumun kendilerine bildirilmesi üzerine Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, çetenin izini sürerek, şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin kimliğini belirledi. Dedektif gibi iz süren polis ekipleri, F.G., S.G., F.G., A.Z., C.S., B.G. ve Y.Ç. adlı 7 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G., S.G. ve F.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.