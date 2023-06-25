İlk 1000 ihracatçı listesinde 159 Egeli

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan ilk 1000 ihracatçı listesine, 2022 yılında hizmet sektörüne ait 53 firma ilk kez girdi. Hizmet sektörünün ilk 1000 ihracatçı listesindeki tüm dengeleri bozmasına rağmen Ege Bölgesi, 2021 yılındaki 159 firma ile yer alma pozisyonunu korudu. Ege Bölgesi, ihracat şampiyonlar liginde en çok firmayla temsil edilen ikinci bölge olurken, İzmir 75 firmayla ilk bin ihracatçı listesinde İstanbul'un ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Denizli 25 firmasıyla listede yerini alırken, Manisa 21 ihracatçı firmayla ilk bin listesinde temsil ediliyor. Aydın'dan 7, Balıkesir ve Kütahya'dan 6'şar firma, Muğla'dan 3 firma ve Uşak'tan 2 firma ilk bin listesinde olmanın mutluluğunu yaşadı. Ege Bölgesi'nden 18 firma 2022 yılında ilk 1000 ihracatçı listesine yeni girerken, 141 firma listede kalmayı başardı.

Eskinazi: "Listedeki güçlü konumumuzu koruyoruz"

Ege Bölgesi'nin 2022 yılında 31 milyar doları aşan bir ihracat performansı ortaya koyduğu bilgisini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ilk 1000 ihracatçı listesinde Ege Bölgesi olarak güçlü konumlarını koruduklarının altını çizdi. Ege Bölgesi'nin ihracatındaki sektörel zenginliğe vurgu yapan Eskinazi, “Kimya, Elektrik-Elektronik, Çelik, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Tütün, Yaş Meyve Sebze ve Zeytin ve Zeytinyağı sektörlerinde ihracat şampiyonları Ege Bölgesi'ndeki firmalarımız. Türkiye'ye ihracatı öğretmiş bir kent olarak, Sürdürülebilirlik, İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım, Dijitalleşme ve Mesleki Eğitim konularına yoğunlaşarak, fuarlar, ticaret heyetleri, alım heyetleri ve URGE projeleriyle ilk 1000 ihracatçı listesinde sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Hükümetimizden de yeni dönemde ihracatçılarımızın rekabetçiliğini koruyacak politikalar geliştirmesini bekliyoruz. Hükümetimiz bizim önümüzü açtığı takdirde Türk ihracatçısı orta vadede 500 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşacak potansiyele sahip” şeklinde konuştu.