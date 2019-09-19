İlk ders Başkan Gümrükçü'den

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM)'nde, 5-6-7 ve 8. sınıflar için eğitim destek kursları başlarken, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de ders anlattı.

Bu yıl öğrenci sayısı artırılarak iki merkezde bin 500 öğrenciye ders verilen Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM)'nde, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilere ücretsiz eğitim desteği veriyor. Üniversite sınavında ilk yılda başarılı olamayan mezun öğrencilere de hafta içi destek kurslarının verildiği ifade edilirken, 6. sınıfların ilk dersine Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü girdi. Gümrükçü öğrencilere, Sosyal Bilgiler dersi konularından etkin vatandaşlık konusunda ders anlattı. Cumhuriyet kavramından bahsederek derse başlayan Başkan Gümrükçü, cumhuriyetin kuruluşunu, milli mücadele sürecini, ülkenin kurtuluşu halkın gösterdiği mücadeleyi ve yerel yönetimleri anlattı. Atatürk'ün dünyada çocuk hakları üzerine ilk çalışmaları yapan bir lider olduğuna dikkat çeken Başkan Gümrükçü, “Gelişmiş demokrasilerde çocuklar hak temelinde yönetime katılıyor. Çocuklar şehirlerin ve ülkelerin karar mekanizmasında yer alıyor. Çiğli'de de çocuk hakları ve çocukların yönetimde söz sahibi olması konusunda etkin çalışmalar yapacağız" dedi.