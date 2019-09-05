İlk ders zili öncesi sürücülere uyarı

Anık, 2019'un “Yaya Öncelikli Yıl” ilan edildiğini hatırlatarak, “Yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayalım, yayalara yol verelim. Eski alışkanlıkları artık unutalım” dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık'tan okulların açılışı öncesi önemli uyarı geldi. Anık, İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019'un “Yaya Öncelikli Yıl” ilan edildiğini hatırlattı. Anık, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle “yaya öncelikli trafik” dönemine geçildiğini dile getirerek, “Bu düzenleme ile araç sürücülerinin, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi. Yüzde 23 olan yaya ölüm oranının aşağıya çekilmesi, can kayıplarının önlenmesi hedeflendi” dedi.

“İstenen noktada değiliz”

Başkan Celil Anık, eski alışkanlıkların artık unutulması gerektiğini de ifade ederek, “Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi biz de yayalara öncelik tanımalıyız. Fakat henüz istenen noktanın çok gerisindeyiz. Tüm uyarılara ve çağrılara rağmen hala yayaların sürücülere yol verdiğini gözlemliyoruz. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm sürücülere her birinin aynı zamanda birer yaya olduklarını anımsatıyoruz ve yayalara öncelik tanınması konusunda duyarlı davranılmasını istiyoruz. Lütfen yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayalım, yayalara yol verelim. Eski alışkanlıkları artık bir kenara bırakalım” şeklinde konuştu.