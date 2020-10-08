İlk hırsızlığında kaçan şahıs, ikincide yakalandı

Çeşme'nin Çiftlik Mahallesinde girdiği bir evde hırsızlık yaparken yakalanacağını anlayınca sırt çantasını atıp kaçan V.Y. (37), 2 ay sonra İzmir'de hırsızlık yapmak için bir eve girmek üzere olduğu şüphesiyle polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, V.Y., 8 Ağustos tarihinde Çeşme Çiftlik Mahallesinde hırsızlık için girdiği evde yakalanacağını anlayınca sırt çantasını atarak kaçmayı başardı. Güvenlik kameralarından tespit edilerek hakkında soruşturma başlatılan ve firari olarak aranan V.Y., dün İzmir'de bir eve hırsızlık amacıyla girme şüphesiyle polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Firari olarak arama kararı da bulunan V.Y., Çeşme'ye getirilerek yapılan işlemlerinin ardından Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Çeşme Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan V.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.