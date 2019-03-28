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İlk kez İzmir'de sahne alan Verticali nefes kesti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 37’ncisini düzenlediği Uluslararası Dünya Tiyatro Günleri kapsamında Gündoğdu Meydanı’nda eğlenceli bir etkinliğe imza atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 37'ncisini düzenlediği Uluslararası Dünya Tiyatro Günleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda eğlenceli bir etkinliğe imza atıldı.


Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye'de ilk defa İzmir'de sahne alan İtalyan grup Eventi Verticali, nefes kesen gösterisiyle İzmirlilerin büyük beğenisini topladı. Akrobat ve aktörlerin, ekranda gösterilen videolar eşliğinde sergiledikleri dikey sahne performansı nefes keserken, gösteriyi izleyen İzmirliler, kendilerini bir anda çizgi romanlar ve animasyon filmleri ile oluşturulan büyülü bir dünyanın içinde buldu.

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