İlk pop-up butiği Bakü'de

Sokak stiline yön veren dünyaca ünlü moda markası Bonesmen, kadın ve erkek koleksiyonlarını 2022 yaz aylarına doğru Bakü'de açacağı pop-up butiğinde modaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Rusya'nın online satış kanallarından sonra, lüks ve sıra dışı ürünlerini dünyaya tanıtmaya hızla devam eden Bonesmen, Azerbeycan'ın başkenti Bakü'de tanıtım amaçlı ilk pop-up butiğini açacağını duyurdu. Bonesmen'in 2022 yılının yaz aylarında açacağını duyurduğu ilk pop-up butiği olacak olan konseptin Bakü'deki lüks AVM'lerin birinde kurulacağını açıkladı. Bonesmen dijital pazarlama ekibi, www.Bonesmen.eu internet sitesinin yanı sıra, resmi sosyal medya hesaplarından da takipçilerine detaylı bilgileri yayınlayacaklarını açıkladı.

Bonesmen CEO'su Dinçer Kosovalı ise pop-up butiklerinin kolay kurulabildiğini ve potansiyel alıcıları daha hızlı keşfettiklerini söylerken, markanın bu konseptine ise ‘Dokunulabilir Asalet' adını verdiklerini ifade etti.