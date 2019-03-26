İlk turnuvada kürsüye çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapıdan yetiştirdiği sporcularından Yağmur Şengün, katıldığı ilk uluslararası turnuvadan madalya ile döndü. Gençler Avrupa Judo Kupası'nda bronz kazanan Şengün, Türkiye'nin ikinciliğine de önemli katkı sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden Yağmur Şengün, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası'nda Avrupa üçüncüsü oldu. Genç sporcu, milli takım adına katıldığı ilk uluslararası turnuvada kürsüye çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

+78 kiloda tatamiye çıkan Yağmur Şengün, ilk turda ev sahibi Yunanistan'ın sporcusu Aliki Alexandridi'yi yenerek son dörde kaldı. Yarı finalde Sevda Taşlı'ya mağlup olan Şengün, üçüncülük karşılaşmasında bir başka Yunan rakibi Elli Nika'yı yenerek Avrupa üçüncülüğünü kazandı. Yağmur Şengün, bu başarısıyla birlikte kariyerinin ilk uluslararası madalyasını elde etti. Ülke sıralamasında ise Türkiye 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Türkiye'nin en iyi alt yapı kulübüyüz

Yağmur Şengün'ün Avrupa üçüncüsü olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Judo Takımları Baş Antrenörü Mesut Kapan, "Sporcumuzun böyle önemli bir şampiyonada bronz madalya elde etmesinden dolayı çok mutluyuz. İlk kez çıktığı uluslararası şampiyonada derece yapması bizi daha çok umutlandırdı. Türkiye'nin en iyi altyapı kulübü olmaktan her zaman onur duyduk. Bu tip başarılar bizim doğru yolda olduğumuzun göstergesi" dedi.