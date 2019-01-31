İlk yardım, kaza veya herhangi bir olayda hastayı yaşama bağlıyor

Öğretim Üyesi Aliye Okgün Alcan, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda ilk yardımın önemine dikkat çekti.

Gündelik hayatta en çok trafik kazası, ev ve iş kazası, kalp krizi, boğulma, elektrik çarpması, sıcak ya da soğuk çarpması gibi ilk yardım gerektirebilecek olaylarla karşılaşıldığının altını çizen Öğretim Üyesi Aliye Okgün Alcan, bu gibi durumlarda ilk yardım uygulamalarının hayat kurtarabileceğini vurguladı. Bunun için ilk yardım eğitimi almak gerektiğinin altını çizen Alcan, ilk yardım eğitim merkezlerinden alınabilecek iki günlük eğitim sayesinde insanların hiç tanımadıkları kişilerin hayatını kurtarabileceğini kaydetti. Alcan, "Olay yerine ambulansın ulaşması ortalama 8 dakika sürmektedir; ancak, kalp durması ve hava yolu tıkanması gibi yaşamı tehdit eden durumlarda ilk 4 dakika içinde hastaya müdahale edilirse hastanın yaşama şansı oldukça artmaktadır. Bu süre 6 dakikayı geçtiğinde hastanın beyin dokusunda geri dönüşü olmayan hasar oluşmaya başlamaktadır. Bu nedenle yaşamı tehlikeye sokan herhangi bir durumda sağlık ekipleri olay yerine gelinceye kadar bilinçli ve doğru bir şekilde uygulanan ilk yardım ile ölüm ve sakatlık oranları azaltılabilmekte, iyileşmenin hızlanmasına katkı sağlanabilmektedir" dedi.

"İlk yardım için herhangi bir ilaç ya da özel ekipman gerekmez"

İlk yardımı kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık çalışanlarınca acil bakım sağlanıncaya kadar; hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi, hasta-yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi ve iyileşmenin kolaylaştırılmasının sağlanması amacıyla ilaçsız uygulamalar olarak tanımlayan Alcan, ilk yardımda önemli olanın elde olan imkanlardan en doğru uygulamayı yapabilmek olduğunu vurguladı. Alcan, "İlk yardım için herhangi bir ilaç ya da özel ekipman gerekmez. Mevcut olan imkanlar ve malzemelerle müdahale etmeniz gerekir. Örneğin; bir kırığı tespit etmek için kravatınızdan ve ağaç dallarından yararlanabilirsiniz. Önemli olan o an hastaya nasıl müdahale edebileceğinizi bilmenizdir" diye konuştu.

Yanlış uygulamalara dikkat

İlk yardımda temel prensibin hastanın durumunun daha kötüye gitmesini önlemek olduğunu belirten Alcan, ilk yardımda yanlış uygulamaların kişinin hayatını daha fazla tehlikeye sokabileceğinden bahsetti. Alcan, "Yanlış uygulamalar hastaya daha büyük zararlar verebilir. Örneğin; zaten çalışmakta olan bir kalbe bilinçsizce kalp masajı yapmak kalbin durmasına neden olabilir. Nefes borusuna bir cisim kaçan bir insan eğer öksürebiliyorsa, konuşabiliyorsa ve nefes alabiliyorsa bu solunum yolunun kısmi olarak tıkandığını gösterir. Bu gibi durumlarda kişinin sırtına vurmak gibi yanlış uygulamalarla sıkça karşılaşabiliyoruz. Halbuki, öksürebilen bir kişiyi sadece telaş yapmasını önleyerek öksürmeye teşvik etmek yeterlidir. Bunun gibi basit uygulamalarla kişilerin hayatını kurtarmak mümkündür" ifadelerini kullandı.