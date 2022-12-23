İlker Alkan: “Avcıyken av haline geldik”

Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, arka arkaya alınan galibiyetlerin ardından liderlik koltuğunu teslim aldı. Sarı-kırmızılıların başarılı Başantrenörü İlker Alkan ligdeki liderlikleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Şimdi lideriz ve zor bir yer. Daha önce avcıyken, şu anda av haline geldik. Doğal olarak herkes lideri yenmek isteyecektir” dedi.

Göztepe Voleybol Başantrenörü İlker Alkan, Lig'inde lider olan takımının durumunu İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi. Öncelikli amaçlarının mutlu olmak olduğunu dile getiren Alkan, başarının altında yatan sebepleri de açıkladı. Göztepe Voleybol Başantrenörü İlker Alkan, “Camianızı gururlandırmak istiyorsanız; iyi voleybol oynamak zorundasınız, siz iyi voleybol oynayamazsanız bırakın Edremit'i, hiçbir takımın önüne geçme şansınız yok” şeklinde konuştu.

“Takımın içerisinde mutluluk olursa başarının geleceğini biliyorduk”

Başarının temel sebeplerinden birinin takım içerisinde mutluluk olduğunu söyleyen Göztepe Voleybol Başantrenörü İlker Alkan, ”Şu anda iyi gidiyoruz. İyi bir ön hazırlık dönemi geçirdik ve güzel bir takım oluşturduk. En büyük amacımız öncelikle mutlu olmaktı. Eğer takımın içerisinde mutluluk olursa başarının geleceğini biliyorduk. Aynı aile gibi. Ailenin içerisinde de mutluluğu ne kadar korursanız bu iş hayatınıza yansıyacaktır. Biz de tam tersinden gittik. İş hayatımızı iyi bir hale getirebilmek için önce mutlu bir aile oluşturmaya çalıştık. Şu anda iyi gidiyoruz ama esas evre şu anda başlıyor” ifadelerini kullandı.

“İyi voleybol oynamaya odaklandık”

İyi voleybol oynamaya odaklandıklarını vurgulayan Alkan, “Biz sonuçlara değil sadece iyi voleybol oynamaya odaklandık. Edremit'i yakalamak ve camianızı gururlandırmak istiyorsanız iyi voleybol oynamak zorundasınız. İyi voleybol oynayamazsanız bırakın Edremit'i; hiçbir takımın önüne geçme şansınız yok. O yüzden hep nasıl daha iyi hale gelebiliriz diye kendimizle uğraştık” dedi.

“Oyuncular size güvenmezse sisteminize güvenmiyorlar”

Göztepe'ye karşı herkesin ekstra motive olacağını anlatan Alkan, "Oyuncular size güvenmezse sisteminize güvenmiyorlar. Öncelikle size güvenmeleri lazım. Ufak ufak o güven sorununu aştık ve sezon öncesinde iyi bir turnuva geçirdik. Daha sonra da lig başladı ve böyle devam ediyor. Şimdi lideriz burası zor bir yer. Avcıyken av haline geldik. Doğal olarak herkes lideri yenmek isteyecektir ve bize karşı herkes ayrı bir motivasyonla maça çıkacaktır. Bizim için her şey bir sınav. Biz sınava girmekten korkmayan çocuklarız. Her hafta sınava giriyoruz. Sürekli başarılı olma ihtimaliniz yok. Kaybettiğiniz zaman da başarısız olacak durumda değilsiniz. Yenilgiler; eksiğiniz var ve bu eksikliğinizi gidermeyi ortaya çıkarıyor. Bu sınavlar bizim ne kadar iyi olduğumuzu ve eksiklerimizi görmemize vesile olan bir araç. Liderlik, şampiyonluk veya 9'da 9 gibi dertlere sahip olacak durumlarda değiliz” şeklinde konuştu.