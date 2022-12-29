İlker Alkan: “Sonunu düşünen, gününü kaybeder”

Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, ligde üst üste alınan 9 galibiyetin ardından liderlik yürüyüşünü sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların başarılı başantrenörü İlker Alkan, geçtiğimiz hafta alınan Sakarya Voleybol maçını ve ligdeki pozisyonları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Biz çok fazla ligin sonunu düşünmüyoruz. Sonunu düşünen belki de gününü kaybeder” dedi.

Göztepe Voleybol Başantrenörü İlker Alkan, Ligi'nde başarılı günler geçiren takımının durumunu İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi. Kısa vadeli hedefler yaptıklarını dile getiren Alkan, bunun sebeplerini de açıkladı. İlker Alkan, “Bizim için en iyi hedef 7 Ocak'ta oynayacağımız Çiftlikköy Belediyespor maçı, arkasından da önemli ve zor bir deplasman olan Murat Paşa ile oynayacağız. Bu iki maçı şu anda hedef olarak belirledik, üçüncü maçımızı düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

“Sakarya Voleybol, sezonun en iyi voleybolunu oynadı”

Sakarya Voleybol mücadelesinin zorlu ve güzel geçtiğini dile getiren Alkan, “Sakarya maçındaki 38-36 biten ilk set, tabiri caizse şu ana kadar oynadığımız en güzel setlerimizden birisiydi. İki tarafın da seti vermek istemediği, maçı kazanmanın daha ilk setten başladığı bir oyun haline geldi. O setin birazcık uzaması ve kaybı, ikinci sete yansıdı. Çünkü 23-23'ten kaybettik ve bir anda 2-0 mağlup duruma düştük. Maçın içinde takımımda şunu fark ettim; lider olmanın vermiş olduğu stresle beraber, liderlikten sonra ilk kez zorlu bir rakibe karşı oynuyorduk ama geri gelmeyi bildik. Sakarya Voleybol, belki de bu devrenin veya bu sezonun en iyi voleybolunu oynadı ama biz de çok iyi takımız; özellikle zihinsel olarak çok güçlüyüz. Birbirimize sürekli destek olarak maçın üstesinden gelmeyi başardık. Bunun için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Sakarya Voleybol'a başarılar diliyorum”

Sakarya'nın iyi bir takım olduğunu anlatan Alkan, “Sakarya Voleybol gerçekten iyi bir takım, bize karşı iyi bir maç çıkardılar. Sakarya aynı zamanda bizim kardeş kulübümüz. Bizi çok iyi ağırladılar. Onlarla birlikte play-off ilerlemek ve beraber olmak bizim için mutluluk verici. Sezonunun geri kalan kısmında Sakarya Voleybol'a ve camiaya başarılar diliyorum” cümlelerine yer verdi.

“Biz çok fazla ligin sonunu düşünmüyoruz”

Şu anda ligin sonunu düşünmediklerini söyleyen Alkan, “Biz çok fazla ligin sonunu düşünmüyoruz. Sonunu düşünen, belki de gününü kaybeder. Biz tam tersinden yola çıkıyoruz. Bizim için play-off ve sonrası, yarı final ve sonrası, daha sonra da final ve Sultanlar Ligi. Bize şu anda bunlar çok uzak. Bizim için en iyi hedef 7 Ocak'ta oynayacağımız Çiftlikköy Belediyespor maçı, arkasından da önemli ve zor bir deplasman maçında Muratpaşa ile oynayacağız. Bu iki maçı şu anda hedef olarak alıyoruz, üçüncü maçı düşünmüyoruz bile; Ocak 1'de tekrar antrenmanlara başlayacağız. Birinci sayfası biten bir hikayenin, ikinci sayfasının başlangıcını yapacağız ve ligde yeniden mücadelemiz başlayacak” diye konuştu.