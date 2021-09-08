İlköğretim Haftası Aliağa'da coşkuyla kutlandı

Aliağa'da ‘İlköğretim Haftası', gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz'ün Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda düzenlenen programla devam etti.

Aliağa'da ‘İlköğretim Haftası' etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz'ün Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen programa ise Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ve veliler katıldı. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Namık Kemal İlköğretim Okul Müdürü Hasan Özkahraman; geleceğin teminatı, taze fidanlara ilk can suyu olarak eğitimin verileceği İlköğretim Haftası'na erişmenin mutluluğu ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

“Sevgili yavrularınızı hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitebilmek öncelikli hedefimizdir”

Toplumun eğitime katılımını artırmada, öğretimde farkındalık oluşturmada herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirten Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, “Değerli velilerimiz; bize emanet ettiğiniz, canınızdan çok sevdiğiniz sevgili yavrularınızı bu çatı altında hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitebilmek öncelikli hedefimizdir. Yüreğimizdeki sevgiyi, belleğimizdeki bilgiyi, kişiliğimizdeki çizgiyi onlarla paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz” dedi.

“Öğrencilerimiz gerçek yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor”

Aliağa'nın, bölgesinde hızla büyüyen bir ilçe olduğunu ve bu nedenle de eğitim ve öğretimin öncelikleri olduğunu ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, “Aliağa'daki eğitim öğretim çıtasını yükseğe çıkarmak adına çalışmalarımızı her geçen gün artırıyoruz. Pandemi sonrası öğrencilerimiz gerçek yuvalarına, eğitim yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Öğretmen, öğrenci ve velinin içinde olduğu eğitim verimi daha da artıracaktır” diye konuştu.

Şiirler okundu, folklor gösterileri beğeni topladı

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından Namık Kemal İlkokulu öğrencilerinden Kaan Efe Şahin ‘Okulumuz', Ada Sude Kızılyel ‘İlköğretim Haftası', Nisa Ay ‘Açıldı Okulumuz' adlı şiirlerini okudu. TOKİ İlkokulu öğrencileri ve Aliağa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen folklor gösterileri izleyenlerin beğenisini topladı. İlköğretim Haftası kutlama programı katılımcıların sınıf ziyaretleri ile son buldu.