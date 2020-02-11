İlkokul öğrencisi matematikte dünya 1.'si oldu

sınıf öğrencisi Elanur Akıncı, dünya çapında İngilizce olarak düzenlenen Caribou Matematik yarışmasında dünya birincisi oldu. 10 yaşındaki Elanur ayrıca, kendi ürettiği kodlama harflerle günlüğünü yazabiliyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan ve Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan Elanur Akıncı, 1. sınıfa giderken sınıf öğretmeninin teşviki ve yönlendirmesiyle Bilim Sanat Merkezi Sınavlarına katıldı. Bu sınavdan başarıyla geçen Elanur Akıncı, Bornova ilçesinde bulunan Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezinde eğitim görmeye başladı. Aynı anda hem Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulunda hem de Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezinde gösterdiği başarılarla söz ettiren Elanur, girdiği ulusal ve uluslararası yarışmalarda da başarılı dereceler elde etti. İngilizceye de hakim olan Elanur, son olarak dünya çapında internet üzerinden İngilizce olarak düzenlenen Caribou Matematik Yarışmasında 7 bin 328 kişiyi geride bırakarak birincilik kazandı.

“Dezavantajlı bir bölgeden dünya birinciliğinin rahatlıkla çıkabildiğini örneğini görüyoruz”

Elanur Akıncı, bu başarısının üzerine İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ödüllendirilmek üzere çağrıldı. 10 yaşındaki başarılı öğrenci, annesi, sınıf öğretmeni ve okul müdürü ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ömer Yahşi, “Dezavantajlı bir bölgeden ailenin ilgilenmesi ve öğretmenlerinin katkısıyla birlikte dünya birinciliğinin rahatlıkla çıkabildiğini örneğini görüyoruz. Öğrencimizin gayretiyle ve planlı çalışması sonucunda bu başarının gelebildiğini gördük. Aile düzeniyle, okul ve öğretmeninin desteğiyle güzel bir başarıyı Türkiye'ye yaşattığı için Elanur'a yürekten teşekkür ediyorum. Ailesini ve öğretmenini de yürekten kutluyorum” dedi.

Kendi ürettiği kodlama harflerle günlüğünü yazıyor

İleride bilim insanı olmayı hedefleyen 10 yaşındaki Elanur, iyi derecede İngilizce konuşurken, ikinci yabancı dil olarak da Fransızca çalışıyor. Elanur, kendisinin icat ettiği bir harf kodlama biçimiyle günlüğüne yazılar yazıyor. Günlüğünü kendi oluşturduğu alfabeyle kaleme alan Elanur, aynı zamanda tasarladığı projeleri de kağıda dökerek gerekli çizimleri gerçekleştirdiğini söyledi. Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektirilirken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Elanur'u çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

“Bir anne olarak bana bu güzel duyguları yaşattılar hepsine minnettarım”

Elanur'un ev hanımı olan annesi Kezban Akıncı ise kızının küçüklüğünden itibaren disiplinli, matematiğe düşkün bir çocuk olduğunu söyleyerek, “İlkokula başlayınca Gülsüm Öğretmenimiz bizimle irtibata geçti. Elanur ile ilgili tespitlerini ve neler yapmamız gerektiğini anlattı. Sağ olsun onun ve okul idaremizin de yönlendirmesiyle Elanur'un bugünkü başarıları ortaya çıktı. Kızımı ve ona rehberlik eden öğretmenlerimizi canı gönülden kutluyorum. Bir anne olarak bana bu güzel duyguları yaşattılar, hepsine minnettarım” ifadelerini kullandı.

Sınıf öğretmeni başarıya yönlendirdi

Elanur'un sınıf öğretmeni Gülsüm Ceylan da, Elanur'un ablasının da öğretmenliğini yaptığını belirterek, şunları söyledi:

“Ablası gibi Elanur da zeki ve çalışkan bir öğrencim. Ondaki bu matematiksel zekayı görünce ailesiyle de irtibata geçerek öğrencimle birebir çalışmalar yürüttüm. Daha birinci sınıftayken kendini fark ettirdi ve onu Bilim Sanat Merkezi Sınavlarına yönelttim. Elanur, disiplinli ve arkadaşlarıyla da uyumlu bir öğrenci. Başarılarının devamını diliyorum.”