İLKSES'te 13. yaş ve dijital platform gururu

13 yılık yazılı basın tecrübesine dijital basını da ekleyen İLKSES Gazetesi, kuruluş yıl dönümünü ve yeni dijital platformun açılışını bir arada kutladı

"Halkın Doğru Habercisi" mottosuyla 2010 yılında yayın hayatına başlayan ve Türkiye gündemine tarafsız yayıncılık ilkesiyle soluk aldıran İLKSES Gazetesi, 13 yılı geride bıraktı. 13 yıllık yazılı basın tecrübesine dijital basını da ekleyen İLKSES Gazetesi, kuruluş yıl dönümünü ve yeni dijital platformun açılışını bir arada kutladı. Konak'ta bulunan gazete binasında düzenlenen davette çok sayıda kişi hazır bulunarak, İLKSES ailesinin çifte mutluluğuna ortak oldu.

Programa; İLKSES Gazetesi İmtiyaz Sahibi Halil Arslan ile Yönetim Kurulu Üyesi Adem Arslan, CHP İzmir Milletvekilleri Atila Sertel, Kani Beko ile Tacettin Bayır, Basın İlan Kurumu (BİK) İzmir Şube Müdürü Mehmet Feramuz Ayan ile Şube Müdür Yardımcısı Ömer Serdar Çimen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Takımcı, Tarihçi Yazar Prof. Dr. Mehmet Çelik, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, İzmir Mardinliler Vakfı Başkanı Rasim Kahraman, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, İzmir Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Sekreteri Kadir Kemaloğlu, Büro Memur-Sen İzmir Şube Başkanı Mucip Uludağ, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Protokol Müdürü Şeyhmus Alptekin, Konak Belediyesi Basın Müşaviri Erdinç Türkileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi Sorumlusu İlyas Özgüven, Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal ve medya kuruluşu temsilcileri de katıldı.