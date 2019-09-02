İmam Hatiplileri buluşturan kahvaltı

Bayındır Muzaffer Tuzcuoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen ve İmam Hatip mezunlarının katıldığı kahvaltı programına; Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, ilçe müdürleri, Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, İmhad Başkanı Burhanettin Kansızoğlu da katılım gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavevi ile başlayan programda; Bayındır Muzaffer Tuzcuoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Cafer Kuzu açılış konuşmasını yaparak Bayındır'da kurulacak İmam Hatip Derneği ile ilgili bilgi verdi. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de kendisinin de bir İmam Hatip mezunu olduğunu ve her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. Program dua okunması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.