İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İmamoğlu'nun başarısı, Çeşme'de de coşkuyla kutlandı

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, Çeşme’de, Cumhuriyet Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, Çeşme'de, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla kutlandı.


Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, yenilenen seçimde yüzde 9,2 farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, Çeşme'de de sevinçle karşılandı. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamaya, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, Belediye Meclis Üyeleri, her yaştan Çeşmeliler ve tatilciler katıldı.


Bu akşam, saat 21.30'da gerçekleştirilen kutlamalara, Türk bayrakları, CHP ve İYİ Parti flamaları ile katılan vatandaşlar, geç saatlere kadar, şarkılar, marşlar ve türküler eşliğinde oynayarak ve halay çekerek, İmamoğlu'nun başarısını kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.