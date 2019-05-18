IMEAK DTO Aliağa Şubesi ve Aliağa Liman Başkanlığından iftar yemeği

İMEAK DTO Aliağa Şubesi tarafından bu yıl ilk olarak düzenlenen iftar yemeği Aliağa Liman Başkanlığı ile ortaklaşa olarak organize edildi. Katılımcılarının ezanın okunmasının ardında dualar ile oruçlarını açtığı iftar yemeğine; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gürsel Taşpınar, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Ege Bölge Gümrük Müdürü Nihat Kınık, Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, Aliağa Sahil Güvenlik Komutanı Özgür Acar, Aliağa Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa İlçe Vergi Dairesi Müdürü Yücel Aydoğan, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile Aliağa, Dikili, Foça Liman Başkanları, gümrük müdürleri, SOCAR yönetimi, Egegaz, Batıçim, Etki Liman, İDÇ limanı üst düzey temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanı ile yöneticileri, dernek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, denizcilik alanında faaliyet gösteren firmaların yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konukları kapıda karşılayan İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, yemek süresince davetlilerle yakından ilgilenerek katılım gösteren herkese teşekkürlerini iletti.