İnatçı keçilerin festivali Selçuk'ta devam ediyor

Türkiye'nin sanat ve performans festivali Keçifest, Pamucak'a gelen on binlere kapılarını açtı. Keçifest, 28 Ağustos'a kadar devam edecek.

Türkiye'nin ilk kamplı sanat festivali Keçifest, Selçuk Pamucak sahilinde başladı. İki sahneli festivalin ilk gününde binlerce kişi sahnelerdeki ardışık konserlerle eğlendi; mim sanatçılarının, heykeltıraşların ve ressamların çalışmalarını izleme fırsatı buldu. Bu yıl 3'üncü defa gerçekleştirilen Keçifest, ilk defa çadır konaklamalı olarak müzikseverlere ev sahipliği yaptı. Sabah saatlerinden itibaren uzun kuyrukların oluştuğu festival için kapıda bilet alma imkânı sürüyor. Pazar gününe dek kesintisiz müzik şöleninin yaşanacağı Keçifest'te ana sahnede Pentagram, Moğollar, Perdenin Ardındakiler, Dedublüman, Sedef Sebüktekin, Batu Akdeniz ve Galiz sahne aldı. İkinci sahnede The Family Rock Project, Funkenstein, Tezgah ve Buket Tüzün Trio başarılı performanslarıyla eğlenceyi büyüttü.

Performans maratonu tam gaz

Türkiye'nin sanat ve performans festivali Keçifest, bugün de dopdolu bir program ile devam ediyor. İzleyicileri ana sahnede Hayko Cepkin, Yüksek Sadakat, Ozbi, Niyazi Koyuncu, Mavi Gri, Mengene ve Erdal Bayrakoğlu konserleri, ikinci sahnede The Ayılar, Sis, Petipay ve Arteks bekliyor. Ercan Kesal'ın edebiyat söyleşisi ve tiyatrocu Hamit Demir'in tiyatro atölyesi de bugün festivalde yer alıyor. Ressamların ve heykeltıraşların çalışmaları ise şekillenmeye devam ediyor.