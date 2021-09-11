İnciraltı'nda temizlik seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in daha temiz bir İzmir için başlattığı kıyı temizlik çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekipleri, çevre bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla İnciraltı Balıkçı Barınağı'nın bulunduğu bölgede kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı. Kıyıdan torbalarca atık çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyeleri ve çevre gönüllüleri ile birlikte sahillerde başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor. Daha temiz bir İzmir için geçtiğimiz haftalarda Urla Kum Denizi ile Karaburun'un Mimoza Koyunda ilçe belediyesi ve çevre gönüllüleri ile birlikte kıyı ve dip temizliği yapan ekiplerin programında bu hafta İnciraltı vardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ekipleri, İnciraltı Balıkçı Barınağı bölgesinde çevreye bırakılan atıkları tek tek temizledi. Kayaların arasında da detaylı bir temizlik çalışması yapan ekipler torbalarca çöp topladı. İtfaiye dalgıç ekibi de denizde dip temizliği yaptı. Denizden ve kıyıdan araba lastiği, naylon torba, hurda malzeme, şişe ve içecek kutuları çıktı.