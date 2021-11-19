İndirim ayında aynı gün teslimat fırsatı

Kasım ayının gelmesiyle e-ticaret siteleri ve mağazalar yeni bir kampanya ile müşterilerine ulaşmaya çalışırken, Banabikurye İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Ankara, Bursa, Antalya, Adana'da aynı gün teslimat ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

Kasım ayının gelmesiyle indirim çılgınlığı başladı. E-ticaret siteleri ve mağazalarda, farklı farklı bir kampanyalar ile müşterilerine ulaşmaya çalışıyor. Çok fazla alışverişin yapıldığı bu dönemde geciken kargolar, müşterilerin memnuniyetini de düşürüyor.

Banabikurye ise hizmet vermeyi sürdürüyor. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Ankara, Bursa, Antalya, Adana illerinde hizmet veren Banabikurye, aynı gün teslimat ile müşterilerini memnun ediyor.

İndirim kadar hızlı teslimatta önemli

Sipariş yoğunluğunun arttığı dönemlerde en büyük sorunun lojistik ve teslimat alanında yaşandığını belirten Banabikurye Ülke Müdürü Arda İpekçi, "Teslimat süreleri bazen haftaları buluyor. Müşteriler, verdikleri siparişi bile hatırlamakta zorluk çekiyor. Geç gelen teslimatlar müşteri deneyimini olumsuz etkiliyor. Burada devreye yeni nesil aynı gün teslimat hizmetleri giriyor. Banabikurye ile müşterilerinizin siparişlerini aynı gün içerisinde ulaştırabilirsiniz. Üstelik bu hizmeti standart teslimat yöntemleriyle aynı ücret karşılığında alabilirsiniz. Banabikurye siparişlerinizi aynı gün içerisinde mağazanızdan/deponuzdan alıp müşterilerinize teslim ediyor ve bunu kargo fiyatlarına yapıyor. Üstelik Banabikurye tarafından kurumsal müşterilere özel olarak hazırlanan bazı kampanyalardan da faydalanabilirsiniz” dedi.

Peki Banabikurye nasıl çalışıyor?

Banabikurye, araçlı ve motorlu kuryeler ile kuryeye ihtiyacı olan kişileri bir araya getiriyor. Kurye hizmetine ihtiyaç duyulduğunda talepler, 7/24 web sitesinden ya da ücretsiz uygulamadan dakikalar içerisinde oluşturulabiliyor.

Talep sisteme düşer düşmez gönderinin alınacağı noktaya en yakın olan kuryeler haberdar oluyor ve uygunluk durumuna göre talep kabul ediliyor. Talebin kabul edilmesinin ardından kurye 30 dakika içerisinde verilen adrese ulaşarak gönderiyi teslim alıyor ve 60 dakika içerisinde alıcıya ulaştırıyor. Yine bu süreçte gönderi ve kurye, haritadan takip edilebiliyor.

Öte yandan firmanın hizmetlerine ise www.banabikurye.com adresinden ulaşılabileceği, Google Play ve AppStore'dan telefonlara uygulama olarak indirilebileceği belirtildi.

Böylece uygulama ve web sitesi üzerinden de çıkış ve varış adresleri yazılarak gönderi fiyatı da anında görülebiliyor. Ayrıca çevrim içi mağazalarla, müşterilere gün içi teslimat hizmetini sunmak için Banabikurye ile API entregrasyonu gerçekleştirilebiliyor. Yine kurumsal müşteriler gönderilerini daha uygun fiyatlarla oluşturabiliyor ve Banabikurye avantajlardan faydalanabiliyor.