ING Basketbol Süper: Aliağa Petkimspor: 70 - Yukatel Merkezefendi Basket: 89

ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 14 .
haftası karşılamasında Yukatel Merkezefendi Basket, Aliağa Petkimspor'u evinde 70-89 ‘luk skorla mağlup etti. Yukatel Merkezefendi Basket Ligde 5 galibiyete ulaşırken, Aliağa Petkimspor 12. kez yenildi.
Salon: Aliağa Belediyesi Spor Salonu
Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin
Aliağa Petkim Spor: Sinan Sağlam 3, Sean Armand 17, Daniel Domanique Hamilton 8, Malcolm Iseiah Thomas 12, Doğukan Şanlı, Gary Browne Ramirez 8, Erol Can Çinko 2, Nusret Yıldırım, Hakan Sayılı 3, Peyton James Aldridge 17
Antrenör: Can Sevim
Yukatel Merkezefendi Basket: Jeremy Mathew Hollowell 10, Zwenctl Devonte Upson 10, Emircan Koşut 9, Kalın Jay Lucas 17, Ali İhsan Paçacı, Yiğitcan Turna 3, Rıhards Lomazs 16, Hakan Yaparx, Thomas Akyazılı 8, Nathan Michael Sestına 16
Antrenör: Zafer Aktaş
1. Çeyrek: 13-16 (Yukatel Merkezefendi Basket lehine)
Devre: 33-40 (Yukatel Merkezefendi Basket lehine)
3. Çeyrek: 50-54 (Yukatel Merkezefendi Basket lehine)