İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 57 - Darüşşafaka: 76

ING Basketbol Süper Ligi’nin 7.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Darüşşafaka'yı konuk eden Aliağa Petkim, rakibine 57-76'lık skorla yenildi.


Enka Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısını 33-40 önde tamamlayan Darüşşafaka Basketbol'da Gabriel Olaseni 17 sayı ile oynadı. Aliağa Petkim'de ise Jamel Foreman 15 sayıyla mücadeleyi noktaladı.



Salon: Enka


Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis


Aliağa Petkim: Rayalle Conger 10, Jamel Foreman 15, Darko Planinic 8, Metehan Akyel 9, Erol Can Çinko 3, Nusret Yıldırım, James Aldridge 10, Sinan Sağlam 2, Boran Güler


Başantrenör: Can Sevim


Darüşşafaka: Gabriel Olaseni 17, Troy W. Caupain Jr 7, Isaiah Pineiro 11, Eray Akyüz 3, Wayne D.Mc Cullough II 13, Doğuş Özdemiroğlu 6, Sinan Güler 7, Ragıp Berke Atar 2, Doğuş Özdemiroğlu 6, Nathan N. Boothe 8, Görkem Doğan 2, Troy Selim Şav


Başantrenör: Burak Selçuk Ernak


1. Periyot: 21-16 (Aliağa Petkim lehine)


Devre: 33-40 (Darüşşafaka lehine)


3. Periyot: 47-59 (Darüşşafaka lehine)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.