ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 57 - Darüşşafaka: 76

ING Basketbol Süper Ligi’nin 7.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Darüşşafaka'yı konuk eden Aliağa Petkim, rakibine 57-76'lık skorla yenildi.
Enka Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısını 33-40 önde tamamlayan Darüşşafaka Basketbol'da Gabriel Olaseni 17 sayı ile oynadı. Aliağa Petkim'de ise Jamel Foreman 15 sayıyla mücadeleyi noktaladı.
Salon: Enka
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis
Aliağa Petkim: Rayalle Conger 10, Jamel Foreman 15, Darko Planinic 8, Metehan Akyel 9, Erol Can Çinko 3, Nusret Yıldırım, James Aldridge 10, Sinan Sağlam 2, Boran Güler
Başantrenör: Can Sevim
Darüşşafaka: Gabriel Olaseni 17, Troy W. Caupain Jr 7, Isaiah Pineiro 11, Eray Akyüz 3, Wayne D.Mc Cullough II 13, Doğuş Özdemiroğlu 6, Sinan Güler 7, Ragıp Berke Atar 2, Doğuş Özdemiroğlu 6, Nathan N. Boothe 8, Görkem Doğan 2, Troy Selim Şav
Başantrenör: Burak Selçuk Ernak
1. Periyot: 21-16 (Aliağa Petkim lehine)
Devre: 33-40 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 47-59 (Darüşşafaka lehine)