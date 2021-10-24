ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 71 - Türk Telekom: 59

ING Basketbol Süper Ligi’nin 5.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom'u konuk eden Aliağa Petkim Spor, rakibine 71-59'luk skorla yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Salon: Enka
Hakemler: Emin Moğoulkoç, Semih Vural, Burak Yılmaz
Aliağa Petkim Spor: Rayalle Conger 8, Jamel Foreman 27, Darko Planinic 10, Metehan Akyel, Erol Can Çinko 8, Nusret Yıldırım 5, James Aldridge 11, Sinan Sağlam, Boran Güler 2
Başantrenör: Can Sevim
Türk Telekom: Aaron Malik Harrıson 22, Samet Geyik 2, Berk Demir 8, Octavıus Todd Humes Ellis 1, Aubrey Lafell Dawkins 10, JaJauan Markeıs Johnson 14, Dorukhan Engindeniz 2, Can Uğur Öğüt
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 23-18 (Aliağa Petkim lehine)
Devre: 37-34 (Aliağa Petkim spor lehine)
3.Periyot: 54-47 (Aliağa Petkim spor lehine)