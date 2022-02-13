ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 - Büyükçekmece Basketbol: 74

ING Basketbol Süper Ligi’nin 22.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Aliağa Petkim Spor, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'a 74-72 mağlup oldu.
Salon: ENKA
Hakemler: Mehmet Keseratar, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş
Aliağa Petkim Spor: Aldridge 8, Browne 29, Sinan Sağlam 4, Malcolm 10, Perkins 13, Hakan Sayılı, Armand, Doğukan Şanlı, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 3, Eray Akyüz 3, Gökay Hacıoğlu
Başantrenör: Burak Gören
Büyükçekmece Basketbol: Crawford 24, Enes Taşkıran 6, Kadir Bayram, Caner Erdeniz, Mükremin Kılıçlı 10, Yesukan Onar, Clyburn 8, Mehmet Alemdaroğlu, Bruinsma 4, Miller 11, Herun 4, Mustafa Kurtuldum 7
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. periyot: 22-12 (Aliağa Petkim Spor lehine)
Devre: 36-35 (Aliağa Petkim Spor lehine)
3. periyot: 53-55 (Büyükçekmece Basketbol lehine)