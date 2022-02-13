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ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 - Büyükçekmece Basketbol: 74

ING Basketbol Süper Ligi’nin 22.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Aliağa Petkim Spor, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'a 74-72 mağlup oldu.



Salon: ENKA


Hakemler: Mehmet Keseratar, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş


Aliağa Petkim Spor: Aldridge 8, Browne 29, Sinan Sağlam 4, Malcolm 10, Perkins 13, Hakan Sayılı, Armand, Doğukan Şanlı, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 3, Eray Akyüz 3, Gökay Hacıoğlu


Başantrenör: Burak Gören


Büyükçekmece Basketbol: Crawford 24, Enes Taşkıran 6, Kadir Bayram, Caner Erdeniz, Mükremin Kılıçlı 10, Yesukan Onar, Clyburn 8, Mehmet Alemdaroğlu, Bruinsma 4, Miller 11, Herun 4, Mustafa Kurtuldum 7


Başantrenör: Özhan Çıvgın


1. periyot: 22-12 (Aliağa Petkim Spor lehine)


Devre: 36-35 (Aliağa Petkim Spor lehine)


3. periyot: 53-55 (Büyükçekmece Basketbol lehine)

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