ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 75 - Pınar Karşıya : 85

ING Basketbol Süper Ligi’nin 18.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 75-85'lik skorla yenildi. Başantrenör Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'da 300. maçında 196. galibiyetini aldı. Karşıyaka, rakibini mağlup ederek 2004-2005 sezonundan bu yana üst üste 10. galibiyet serisini tazeledi.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Erşan Kartal , Özlem Yalman , Ali Köseoğlu
Aliağa P.: Kendrick John Ray 5, Ege Arar 6, Sarunas Vasılıauskas 12, Okben Ulubay 10, Thomas Wimbush 3, Stephen Zack 17, Ian Hummer 17, Dorukhan Engindeniz 5 , Canberk Kus, Boran Güler, İlkan Karaman
Başantrenör: Kestutis Kemzura
Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen, Raymar Morgan 16, Semih Erden 2, Onuralp Bitim 5, Dj Kennedy 12, Tony Taylor 8, Sek Henry 15, Amath M'baye 17, Yunus Emre Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 7
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 18-22 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 38-47 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 55-67 (Pınar Karşıyaka lehine)