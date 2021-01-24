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ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 75 - Pınar Karşıya : 85

ING Basketbol Süper Ligi’nin 18.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 75-85'lik skorla yenildi. Başantrenör Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'da 300. maçında 196. galibiyetini aldı. Karşıyaka, rakibini mağlup ederek 2004-2005 sezonundan bu yana üst üste 10. galibiyet serisini tazeledi.



Salon: Enka Spor


Hakemler: Erşan Kartal , Özlem Yalman , Ali Köseoğlu


Aliağa P.: Kendrick John Ray 5, Ege Arar 6, Sarunas Vasılıauskas 12, Okben Ulubay 10, Thomas Wimbush 3, Stephen Zack 17, Ian Hummer 17, Dorukhan Engindeniz 5 , Canberk Kus, Boran Güler, İlkan Karaman


Başantrenör: Kestutis Kemzura


Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen, Raymar Morgan 16, Semih Erden 2, Onuralp Bitim 5, Dj Kennedy 12, Tony Taylor 8, Sek Henry 15, Amath M'baye 17, Yunus Emre Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 7


Başantrenör: Ufuk Sarıca


1. Periyot: 18-22 (Pınar Karşıyaka lehine)


Devre: 38-47 (Pınar Karşıyaka lehine)


3. Periyot: 55-67 (Pınar Karşıyaka lehine)

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