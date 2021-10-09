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ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 - Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi’nin 3.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Aliağa Petkim Spor, rakibine 81-95'lik skorla mağlup oldu.



Salon: Enka


Hakemler: Mehmet Serdar Ünal , Ali Şakacı , Murat Ciner


Aliağa Petkim Spor: Rayalle Conger 9, Jamel Foreman 16 , Darko Planinic X 2, Browne Ramrez 26 , Erol Can Çinko 9, Nusret Yıldırım 13, James Aldridge XX 6, Sinan Sağlam, Boran Güler, Ömer Yasir Küçük


Başantrenör: Can Sevim


Galatasaray: Dangelo Bost 15 , Delante Trimble 14, Sadık Emir Karaca 11, Rıdvan Öncel 3, Eray Aydoğan 1, Ege Arar, Okben Ulubay 3, Devon Blackshear 20 , Purcell 20, Jeffrey Kravish 8


Başantrenör: Ekrem Memnun


1.Periyot: 25-27 (Galatasaray lehine)


Devre: 43-53 (Galatasaray lehine)


2.Periyot: 63-73 (Galatasaray lehine)

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