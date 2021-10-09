ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 - Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi’nin 3.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Aliağa Petkim Spor, rakibine 81-95'lik skorla mağlup oldu.
Salon: Enka
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal , Ali Şakacı , Murat Ciner
Aliağa Petkim Spor: Rayalle Conger 9, Jamel Foreman 16 , Darko Planinic X 2, Browne Ramrez 26 , Erol Can Çinko 9, Nusret Yıldırım 13, James Aldridge XX 6, Sinan Sağlam, Boran Güler, Ömer Yasir Küçük
Başantrenör: Can Sevim
Galatasaray: Dangelo Bost 15 , Delante Trimble 14, Sadık Emir Karaca 11, Rıdvan Öncel 3, Eray Aydoğan 1, Ege Arar, Okben Ulubay 3, Devon Blackshear 20 , Purcell 20, Jeffrey Kravish 8
Başantrenör: Ekrem Memnun
1.Periyot: 25-27 (Galatasaray lehine)
Devre: 43-53 (Galatasaray lehine)
2.Periyot: 63-73 (Galatasaray lehine)