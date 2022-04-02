ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 70 - Bursaspor: 68

ING Basketbol Süper Ligi 26.
hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor sahasında Frutti Extra Bursaspor'u konuk etti. Ev sahibi takım karşılaşmadan 70-68 galip ayrıldı.
Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker
Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam 4, Perkins 19, Thomas 4, Gary Browne, Erol Can Çinko 12, Nusret Yıldırım 2, Hakan Sayılı 6, Aldridge 6, Armand 17, Doğukanlı Şanlı
Başantrenör: Burak Gören
Bursaspor: Andrews 14, Dudzinski 16, Needham 9, Onuralp 10, Hayes 9, Holland 2, Metin 5, Ömer Utku 3
Başantrenör: Dusan Alımpijevic
1. Periyot: 12-25 (Bursaspor lehine)
Devre: 34-46 (Bursaspor lehine)
3. Periyot: 48-56 (Bursaspor lehine)