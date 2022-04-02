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ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 70 - Bursaspor: 68

ING Basketbol Süper Ligi 26.

hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor sahasında Frutti Extra Bursaspor'u konuk etti. Ev sahibi takım karşılaşmadan 70-68 galip ayrıldı.



Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker


Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam 4, Perkins 19, Thomas 4, Gary Browne, Erol Can Çinko 12, Nusret Yıldırım 2, Hakan Sayılı 6, Aldridge 6, Armand 17, Doğukanlı Şanlı


Başantrenör: Burak Gören


Bursaspor: Andrews 14, Dudzinski 16, Needham 9, Onuralp 10, Hayes 9, Holland 2, Metin 5, Ömer Utku 3


Başantrenör: Dusan Alımpijevic


1. Periyot: 12-25 (Bursaspor lehine)


Devre: 34-46 (Bursaspor lehine)


3. Periyot: 48-56 (Bursaspor lehine)

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