ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 - Gaziantep Basket: 84

ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 12.
hafta karşılamasında Gaziantep Basket, uzatmada Aliağa Petkimspor'u evinde 80-84'lük skorla mağlup etti. Gaziantep Lig'de 8 galibiyete ulaşırken, Aliağa Petkimspor 11. kez yenildi.
Salon: Aliağa Belediyesi Spor Salonu
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Can Mavisi, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam 10, Sean Armand 18, Justin Jamel Wrıght Foreman 15, Malcolm Iseıah Thomas 11, Gary Browne Ramirez 20, Erok Cam Çinko 6, Nusret Yıldırım, Hakan Sayılı, Peyton James Aldrıdge
Antrenör: Can Sevim
Gaziantep Basket: Quentin Level Peterson 17, İsmail Cem Ulusoy, Orhan Ayfın Hacıyeva 5, Ryan Satamayan Luther 19, Leon Harun Apaydın 5, Jarmar Otis Gulley 29, Dusan Cantekin, Alpha Kaba
Antrenör: Tutku Açık
1. Periyot: 12-23 (Gaziantep Basket lehine)
Devre: 35–41 (Gaziantep Basket lehine)
3. Periyot: 55–54 (Petkimspor lehine)