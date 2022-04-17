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ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 - Semt 77 Yalovaspor: 80

ING Basketbol Süper Ligi 28.

hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, Semt 77 Yalovaspor'u konuk etti. Ev sahibi takım karşılaşmadan 81-80 galip ayrıldı.



Salon: ENKA


Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yaman, Batuhan Söylemezoğlu


Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam 2, Perkins 10, Thomas 12, Gary Browne, Erol Can Çinko 9, Nusret Yıldırım, Hakan Sayılı 3, Edwarn Denmon 9, Aldridge 11, Armand 22, Doğukanlı Şanlı 3, Eray Akyüz


Başantrenör: Burak Gören


Semt77 Yalovaspor: Rupnik 20, İsmail Kerem Gülmez 4, Gallinat 22, İlkan Karaman 8, Lee 10, Starks 6, Brown 8, Efe Ergi Tırpanci 2, Mert


Başantrenör: Derviş Gökhan Güney


1. Periyot: 19-18 (Aliağa Petkimspor lehine)


Devre: 31-31


3. Periyot: 54-57 (Semt77 Yalovaspor)


Perkins 5 faul (Aliağa Petkimspor )

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