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ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 82 - Anadolu Efes: 92

ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 10.

haftası karşılamasında Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'u 82-92'lik skorla mağlup etti. Anadolu Efes ligde 8 galibiyete ulaşırken, Aliağa Petkimspor 9. kez yenildi.



Salon: Aliağa Belediyesi Spor Salonu


Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün


Aliağa Petkim Spor: Foreman 10, Hamilton7, Thomas 18, Doğukan Şanlıxx 9, Ramirez 21, Aldridge 16, Murat Kozan 1, Sinan Sağlam, Erol Can Çinko


Antrenör: Can Sevim


Anadolu Efes: Yiğitcan Saybir 5 Bryant 14, Erten Gazi 9, Moerman 11, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Vasilije Micic 13, Petrusev 19, Simon 13, Tolga Geçim, Ömer Can İlkyasoğlu


Antrenör: Halil Ergin Ataman



1. Periyot: 19-24 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 30 – 47 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 58 – 70 (Anadolu Efes lehine)


5 Faulle çıkan: Aldridge (Aliağa Petkim)

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