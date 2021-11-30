ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 82 - Anadolu Efes: 92

ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 10.
haftası karşılamasında Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'u 82-92'lik skorla mağlup etti. Anadolu Efes ligde 8 galibiyete ulaşırken, Aliağa Petkimspor 9. kez yenildi.
Salon: Aliağa Belediyesi Spor Salonu
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün
Aliağa Petkim Spor: Foreman 10, Hamilton7, Thomas 18, Doğukan Şanlıxx 9, Ramirez 21, Aldridge 16, Murat Kozan 1, Sinan Sağlam, Erol Can Çinko
Antrenör: Can Sevim
Anadolu Efes: Yiğitcan Saybir 5 Bryant 14, Erten Gazi 9, Moerman 11, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Vasilije Micic 13, Petrusev 19, Simon 13, Tolga Geçim, Ömer Can İlkyasoğlu
Antrenör: Halil Ergin Ataman
1. Periyot: 19-24 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 30 – 47 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 58 – 70 (Anadolu Efes lehine)
5 Faulle çıkan: Aldridge (Aliağa Petkim)