İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 - TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi’nin 19.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda Aliağa Petkim'e konuk olan TOFAŞ, rakibini 91-83 mağlup etti.



Salon: Aliağa Belediyesi


Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi


Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam, Sean Armandxx 20, Daniel Domonique Hamilton 4, Malcolm Iseiah Thomas 19, Metehan Akyel 8, Doğukan Şanlı, Gary Browne Ramirez 18, Erol Can Çinko, Hakan Sayılı , Peyton James Aldrıdgexxx 14


Başantrenör: Burak Gören


TOFAŞ: Emre Taşınan 5, Tomislav Zubcic 10, Kasey Juwan Shepherdxx 7, Tyler Ennis Mcintyre 15, Berk İbrahim Uğurlu 17, Yiğit Arslan 6, Jeremy Byron Jerome Simmons 10, Elgin Rashad Cook 12, Muhsin Yaşar 9


Başantrenör: Ahmet Arif Çakı


1. Periyot: 27-20 (Aliağa Petkimspor lehine)


Devre: 45-42 (Aliağa Petkimspor lehine)


3. Periyot: 66-64 (Aliağa Petkimspor lehine)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.