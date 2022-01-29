ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 - TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi’nin 19.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda Aliağa Petkim'e konuk olan TOFAŞ, rakibini 91-83 mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi
Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam, Sean Armandxx 20, Daniel Domonique Hamilton 4, Malcolm Iseiah Thomas 19, Metehan Akyel 8, Doğukan Şanlı, Gary Browne Ramirez 18, Erol Can Çinko, Hakan Sayılı , Peyton James Aldrıdgexxx 14
Başantrenör: Burak Gören
TOFAŞ: Emre Taşınan 5, Tomislav Zubcic 10, Kasey Juwan Shepherdxx 7, Tyler Ennis Mcintyre 15, Berk İbrahim Uğurlu 17, Yiğit Arslan 6, Jeremy Byron Jerome Simmons 10, Elgin Rashad Cook 12, Muhsin Yaşar 9
Başantrenör: Ahmet Arif Çakı
1. Periyot: 27-20 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 45-42 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 66-64 (Aliağa Petkimspor lehine)