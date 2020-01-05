ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 80 - Anadolu Efes: 82

ING Basketbol Süper Ligi’nin 15.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Pınar Karşıyaka, uzatmaya giden maçta sahasında Anadolu Efes'e 82-80 mağlup oldu.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Aytuğ Ekti, Erşan Kartal, Duhan Köyiçi
Pınar Karşıyaka: Taylor 17, Crocker 2, Metecan 15, M'Baye 11, Morgan 12, Kennedy 8, Yunus, Semih Erden 9, Nusret 6, Onuralp
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Anadolu Efes: Larkin 21, Micic 20, Singleton 15, Simon 6, Pleiss 12, Sertaç, Doğuş, Buğrahan 8
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 18-23 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 32-42 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 50-52 (Anadolu Efes lehine)
Normal Süre: 73-73