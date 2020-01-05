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ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 80 - Anadolu Efes: 82

ING Basketbol Süper Ligi’nin 15.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Pınar Karşıyaka, uzatmaya giden maçta sahasında Anadolu Efes'e 82-80 mağlup oldu.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk


Hakemler: Aytuğ Ekti, Erşan Kartal, Duhan Köyiçi


Pınar Karşıyaka: Taylor 17, Crocker 2, Metecan 15, M'Baye 11, Morgan 12, Kennedy 8, Yunus, Semih Erden 9, Nusret 6, Onuralp


Başantrenör: Ufuk Sarıca


Anadolu Efes: Larkin 21, Micic 20, Singleton 15, Simon 6, Pleiss 12, Sertaç, Doğuş, Buğrahan 8


Başantrenör: Ergin Ataman


1. Periyot: 18-23 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 32-42 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 50-52 (Anadolu Efes lehine)


Normal Süre: 73-73

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