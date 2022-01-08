ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 91 - Aliağa Petkimspor: 79

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi’nde ikinci yarının ilk maçında İzmir derbisinde konuk ettiği Aliağa Petkimspor’u 91-79 mağlup etti.
Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında İzmir derbisinde konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 91-79 mağlup etti.
Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ali Köseoğlu
Pınar Karşıyaka: Bonzie Colson 27, Tony Taylor 17, Burak Yıldızlı 6, Emre Sonsırma 11, Alexander Tyus 7, Can Korkmaz 9, Mahir Agva 2, James Blackmon 10, Murat Göktaş, Ali Barış, Berkan Durmaz 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Aliağa Petkimspor: Sean Armand 17, Malcolm Thomas 9, Justin Wright-Foreman 12, Peyton James Aldridge 2, Sinan Sağlam, Daniel Hamiltonx 32, Nusret Yıldırım, Boran Güler, Murat Kozan 2, Hakan Sayılı, Ömer Yasir Küçük, Erol Can Çinko 5
Başantrenör: Can Sevim
1. Periyot: 16-24 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 39-43 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 66-59 (Pınar Karşıyaka lehine)