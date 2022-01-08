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ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 91 - Aliağa Petkimspor: 79

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi’nde ikinci yarının ilk maçında İzmir derbisinde konuk ettiği Aliağa Petkimspor’u 91-79 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında İzmir derbisinde konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 91-79 mağlup etti.



Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk


Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ali Köseoğlu


Pınar Karşıyaka: Bonzie Colson 27, Tony Taylor 17, Burak Yıldızlı 6, Emre Sonsırma 11, Alexander Tyus 7, Can Korkmaz 9, Mahir Agva 2, James Blackmon 10, Murat Göktaş, Ali Barış, Berkan Durmaz 2


Başantrenör: Ufuk Sarıca


Aliağa Petkimspor: Sean Armand 17, Malcolm Thomas 9, Justin Wright-Foreman 12, Peyton James Aldridge 2, Sinan Sağlam, Daniel Hamiltonx 32, Nusret Yıldırım, Boran Güler, Murat Kozan 2, Hakan Sayılı, Ömer Yasir Küçük, Erol Can Çinko 5


Başantrenör: Can Sevim


1. Periyot: 16-24 (Aliağa Petkimspor lehine)


Devre: 39-43 (Aliağa Petkimspor lehine)


3. Periyot: 66-59 (Pınar Karşıyaka lehine)

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