ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67

maçında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Pınar Karşıyaka'yı 67-62 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 3. maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Mücadelenin ilk periyodu Pınar Karşıyaka'nın 18-14 üstünlüğüyle geçilirken, ev sahibi ekip devreyi de 29-23 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. periyodu 47-42 önde bitirdi. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği son periyotta ise farkı korumayı başaran Fenerbahçe mücadeleyi 67-62 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe Beko'da Barthel, 4. periyodun 5. dakikasında 5 faulle oyun dışında kaldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Ziya Özorhon

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 8, Raymar Morgan 15, Arca Tülüoğlu, Mahir Agva, Semih Erden 6, Onuralp Bitim, DJ Kennedy 1, Tony Taylor 13, Sek Henry 11, M'Baye 6, Yunus Sonsırma 2, Nusret Yıldırım

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Fenerbahçe Beko: Guduric 6, Melih Mahmutoğlu 18, Quinn, Biberovic 2, De Colo 15, Barthel 7, Vesely 10, Kenan Sipahi, Berkay Candan, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 6

Başantrenör: Igor Kokoskov

1. Periyot: 18-14 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 29-23 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 42-47 (Fenerbahçe Beko lehine)