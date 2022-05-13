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ING Basketbol Süper Ligi Play-Off: Pınar Karşıyaka: 79 - Anadolu Efes: 73

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Pınar Karşıyaka sahasında Anadolu Efes’i 79-73 yenerek seride durumu 1-1’e getirdi.

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Pınar Karşıyaka sahasında Anadolu Efes'i 79-73 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin üçüncü maçı pazar günü İstanbul'da oynanacak.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka


Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu


Pınar Karşıyaka: Roll 20, Taylor 20, Colson 12, M'Baye 6, Tyus 12, Yunus Sonsırma 4, Mahir Ağva 1, Can Korkmaz 4, Murat Göktaş


Başantrenör: Ufuk Sarıca


Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 9, Larkin 11, Anderson 7, Singelton 15, Pleiss 6, Bryant 6, Ömer Can İlyasoğlu 5, Erten Gazi 1, Dunston 13, Yiğitcan Saybir


Başantrenör: Ergin Ataman


1. Periyot: 21-22 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 49-42 (Pınar Karşıyaka lehine)


3. Periyot: 63-57 (Pınar Karşıyaka lehine)

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