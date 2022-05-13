ING Basketbol Süper Ligi Play-Off: Pınar Karşıyaka: 79 - Anadolu Efes: 73

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Pınar Karşıyaka sahasında Anadolu Efes’i 79-73 yenerek seride durumu 1-1’e getirdi.
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Pınar Karşıyaka sahasında Anadolu Efes'i 79-73 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin üçüncü maçı pazar günü İstanbul'da oynanacak.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Pınar Karşıyaka: Roll 20, Taylor 20, Colson 12, M'Baye 6, Tyus 12, Yunus Sonsırma 4, Mahir Ağva 1, Can Korkmaz 4, Murat Göktaş
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 9, Larkin 11, Anderson 7, Singelton 15, Pleiss 6, Bryant 6, Ömer Can İlyasoğlu 5, Erten Gazi 1, Dunston 13, Yiğitcan Saybir
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 21-22 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 49-42 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 63-57 (Pınar Karşıyaka lehine)