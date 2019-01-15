İngiltere-Moldova U16 Milli maçına yağmur engeli

İzmir'in Tire ilçesinde oynanacak olan ve U16 İngiltere-Moldova maçı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası A grubu maçında, İngiltere ve Moldova karşı karşıya gelecekti. Tire Tayfur Çiçek Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya ise elverişsiz hava koşulları geçit vermedi. U16 Milli Takımlarının karşı karşıya geleceği maç, hakem tarafından yoğun yağmur nedeniyle tatil edildi.

Ertelenen karşılaşmanın önümüzde günlerde oynanacağı belirtildi.