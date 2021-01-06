İngiltere'den gelen 60 kişinin karantinası sürüyor

İzmir'de, İngiltere'den geldiği belirlenen 60 kişinin öğrenci yurdundaki karantinaları sürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürerken, daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyona uğrayan virüs İngiltere'de görüldü. Bunun üzerine, İngiltere'den geldiği belirlenen 60 kişi İzmir'deki evlerinden alınarak Buca ilçesindeki Gazi Ayşe Hanım Yurdu'nda karantinaya alındı. 60 kişinin karantinası sürerken, yakınları da yurtta kalanların ihtiyaç duyduğu eşyaları yurdun güvenliğine teslim etti. Yurtta AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin görev yaptığı öğrenildi.