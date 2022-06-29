İngiltere'den zayıflama ameliyatına geldi, kanser olduğunu öğrendi

Doğuştan genetik hastalığı nedeniyle sürekli kilo alan İngiliz hasta Toni Sutton, kilo problemine çare bulmak için Türkiye'yi tercih etti. Ameliyat hazırlıkları esnasında mide kanseri olduğu anlaşılan hasta, ülkesinde sağlık sisteminde ameliyat süreçlerinin uzunluğu nedeniyle kendini Türk doktorlarına emanet etti. Gerekli hazırlıkları hızla tamamlanan mide kanseri hastası, Op. Dr. Serhat Buldur tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ehlers-Danlos Sendromu (EDS) rahatsızlığı nedeniyle sürekli kilo alan İngiliz Toni Sutton, evden çıkamaz hale gelince obezite ameliyatı olmak için araştırma yapmaya başladı. İngiltere sağlık sisteminde tedavisinin uzun süreceğini düşünen Sutton, Türkiye'yi radarına aldı. Sutton, internette yaptığı araştırmanın ardından İzmir'de Özel Ata Sağlık Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serhat Buldur'a ulaştı. Yapılan tetkiklerde Sutton'un mide kanseri olduğu anlaşıldı. Dr. Buldur tarafından gerçekleştirilen operasyonla Sutton, sağlığına kavuştu.

Gözyaşlarını tutamadı

Obezite ameliyatı için İzmir'e gelen ve kanser olduğunu öğrenen İngiliz hasta Toni Sutton, ameliyat sonrası mutluluğunu anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Sutton, “Hayatım boyunca Ehler-Danlos adında nadir görülen bir genetik bozuklukla mücadele ettim. Hastalığım kötüleştiğinde hareket edememeye başladım. Hareket etmedikçe de daha fazla kilo almaya başladım. En sonunda o kadar çok kilo aldım ki bir dönüm noktasına geldim ve bundan kurtulmam gerektiğine karar verdim. Para biriktirdim ve kendi başıma yola koyuldum; çünkü çocuklarıma gerçekten iyi bir şey yapacağımı kanıtlamak istedim. Eve sağlıklı olarak dönecektim. Ata Sağlık Hastanesinde yapılan testlerde mide kanseri olduğum ortaya çıktı. Eğer tüp mide ameliyatı (gastric sleeve) olmaya karar vermeseydim, kanser olduğumdan haberim olmayacaktı. Doktorum Serhat bey ve tüm hastane personeline teşekkür ediyorum. Türk hekimlerini ve sağlık çalışanlarını herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Midede şüpheli alan gördük

Hastanın morbid obez olduğunu belirten Op. Dr. Serhat Buldur, “Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastamıza obezite ameliyat öncesi gerekli tetkikleri yaptık. Endoskopide midede şüpheli alan gördük. Bu alandan yapılan biyopside mide kanseri tespit ettik. Kapalı (laparoskopik) teknikle gerçekleştirdiğimiz başarılı ameliyatla hastamız sağlığına kavuştu” diye konuştu.