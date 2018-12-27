İnönü anısına satranç turnuvası

İzmir'in Konak ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 45. ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anılırken, törende İnönü anısına dört yıldır düzenlen İzmir Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Konak Belediyesi İsmet İnönü Okullar Arası Satranç Turnuvası'na, bu yıl 70 okuldan 350 öğrenci katıldı. İnönü'nün 45. ölüm yıl dönümüne denk gelen etkinlik; ilk, orta ve lise kategorilerinde gerçekleştirildi. Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen turnuvada, bu yıl İsviçre sistemi baz alınarak eşleştirme yöntemi uygulandı. İzmir Kültür Park 1 No'lu Hol'deki turnuvada altı tur takım eşleştirildi. Öğrenciler, kendi kategorilerinde rakiplerini elemek için mücadele etti. Turnuvada kategorilerinde ilk üçe giren okul takımlarına ve takım sporcularına kupa ve madalya verildi. Madalya ve kupaların yanı sıra kazananlara toplamda 27 satranç saati ve 54 adet satranç takımı ile plaket verildi. Kazananlar ödüllerini Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve protokol üyelerinin elinden aldı.

Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Teknoloji ve Bilişim Kurulu Başkanı Gökhan Narman, 12-13 Aralık tarihlerinde İzmir Kültür Park 1 Nolu Hol'de gerçekleştirilen turnuvaya katılan tüm öğrencileri kutladı. İsmet İnönü'nün büyük bir devlet adamı, başarılı bir komutan ve aydın bir kişi olduğunu dile getiren Narman, İnönü'yü dört yıldır satranç turnuvası düzenleyerek andıklarını ifade etti.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da, "Bugün Türkiye'de özgür bireyler olarak yaşıyorsak bunu Büyük Atatürk ve ismet İnönü'ye borçluyuz" dedi. Başkan Pekdaş, konuşmasında turnuvaya katılan miniklere bol bol ders çalışıp, spor yapmaları yönünde tavsiyelerde de bulundu.