İnsan Hakları Haftası Aliağa'da kutlandı

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası, İzmir'in Aliağa ilçesinde etkinlikle kutlandı.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 71'inci yıl dönümü nedeniyle, Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde program düzenlendi.

Aliağa Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program ilgi gördü. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nurcan Alyakut, etkinlikte "İnsan Hakları" başlıklı yazısını okudu. Yazısında insan hakları bildirisinin tarihçesinden ve öneminden bahseden Alyakut, "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insanların en doğal haklarını korumaya yöneliktir. Bu bildiri Atatürk'ün ülküsüne, onun çizgisine ışık tutan bildiridir. Türk milleti tarih boyunca hak ve hürriyete büyük önem vermiş, yeri geldiği zaman canını vermekten geri durmamıştır" dedi.

Aliağa Ortaokulu öğrencilerinden Mehmet Turan Ceran da, İnsan Hakları adlı şiirini okudu. 7'nci sınıf öğrencileri oratoryo ile sahne alırken, öğrencilerin ‘İnsan Hakları ve Demokrasi' ile ilgi sözleri dört farklı dilde seslendirmeleri izleyicilerden büyük alkış aldı. Aliağa Ortaokulu öğretmenlerinin hazırladığı müzik dinletisi ve öğrencilerin koro halinde seslendirdiği ‘Hayat Sevince Güzel' adlı şarkıda izleyenlerin beğenisini kazandı. Yaklaşık bir saat süren program çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.

Programa; Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa Belediyesi Şirket Yöneticisi Mehmedali Özkurt, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.