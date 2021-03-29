İnsanlara hayatı zindan etmişti: Suç makinesi kadın hastanede gözlem altına alındı

İzmir'de, açtığı çok sayıda sahte sosyal medya hesabıyla itibar sahibi insanları radarına alan, kişilerin fotoğraflarını ve numaralarını escort sitelerinde paylaşarak; tehdit, hakaret, şantaj yaptığı iddialarıyla gözaltına alınan 40 yaşındaki kadın, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için 3 haftayı geçmemek üzere hastanede gözlem altına alındı.

İzmir'de doktor, hemşire, gazeteci gibi bazı kişiler, kendileri adlarına çok sayıda sahte hesap açıldığını, yine sahte hesaplardan tehdit edildiğini, fotoğraflarının internette cinsel içerikli ifadelerle telefon numaralarıyla paylaşıldığını iddia edip H.G. (40) adlı kadından şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine İzmir polisi tarafından bir çalışma başlatılmış, zanlının sürekli adres değiştirdiği tespit edilirken, aranan kadının Konak ilçesinde gizlendiği belirlenmişti. Düzenlenen operasyonda kadın kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelinin evindeki telefonlar ve dijital materyallere el konulmuştu.

50 sabıkası var, numaraları fotoğraflarla escort sitesine vermiş

Menderes ilçesinde ikamet eden H.G.'nin, hemen hemen bütün sosyal medya hesaplarında sahte hesaplar açtığı, asılsız paylaşımlar yaptığı, itibar sahibi kişileri tehdit ettiği öğrenilirken,

yine kadının, karşısındaki şahısların fotoğraflarını ve numaralarını escort sitelerini etiketleyerek paylaştığı, kendisi hakkında şikayetçi olanları da tehdit ettiği öne sürülmüştü. Bu konuda bazı illerde çalışmalar yürütüldüğü ifade edilirken, H.G.'nin 50 sabıka kaydının bulunduğu belirtilmişti.

İnsanlara hayatı zindan etmiş

Bununla da sınırlı kalmayan, özelikle itibar sahibi insanları radarına alan kadının, musallat olduğu kişilere ait aile fotoğraflarını, adreslerini sosyal medyadan paylaştığı iddia edilmiş, 50 sabıkası bulunan kadının gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenilmişti.

3 haftayı geçmemek üzere hastanede gözlem altında tutulacak

Gözaltına alınan H.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlının, huzur ve sükunu bozmak, hakaret, tehdit ve şantaj suçlarını işlediğine dair somut deliller bulunması üzerine akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin 3 haftayı geçmemek üzere hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.