İnternet kullanımı arttı, kişisel verilerin korunması önem kazandı

İzmirli yazılım şirketinin CEO'su Veysel Turan, korona virüs nedeniyle evde kalan insanların dijital ortamlarda daha çok vakit geçirdiğini belirterek, kişisel verilerin korunmasının daha da önemli hale geldiğini söyledi.

İzmirli yazılım şirketinin CEO'su Veysel Turan, önemli bir konuya dikkat çekti. Korona virüs nedeniyle evde kalan insanların dijital ortamlarda daha çok vakit geçirdiğini aktaran Turan, kişilerin verilerin korunmasının önemli olduğunu belirtti. Savuncell'in CEO'su Veysel Turan, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüsün internet kullanımını artırdığını belirterek, bununla birlikte siber suçlarda bir artış gözlemlenebileceğine dikkat çekti.

"Cihazlar model, marka ve kimlik bilgileriyle kayıt altına alınabilecek"

Savuncell olarak 5 yıllık bir Ar-Ge sürecinin ardından kullanıma sundukları dijital mobil kimlik uygulamasıyla özellikle siber suçlar ve kişisel verilerin korunması adına önemli bir adım attıklarını söyleyen Veysel Turan, "IMEI numarasına sahip olan cep telefonu tablet ve akıllı saatlerin yanı sıra IMEI numarasına sahip olmayan tablet ve bilgisayarlar da seri numaraları ile birlikte dijital mobil kimlikle kayıt altına alınıyor. Cihazlar tıpkı araba ruhsatında olduğu gibi model, marka ve kimlik bilgileriyle birlikte kayıt altına alınabilecek. Dijital mobil kimlik uygulaması sayesinde, çalıntı cep telefonunun başka şahıslara satılması ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan terör ve suç örgütlerinin mobil cihazlardan işleyebileceği suçlar da engellenmiş olacak. Sistem, IMEI klonlamanın da önüne geçecek. Telefon satışları esnasında kimlik bilgilerinin başka şahıslarla paylaşılmasını engelleyen bu uygulama, sanal bir noter görevi de görmektedir. Bu şekilde alıcı ve satıcıyı koruma altına almakla beraber aracı bayilerin de sorumluluk altında kalmasını engeller" bilgisini verdi.

Dijital mobil kimlik uygulamasının şuanda Türkiye'de 2 bine yakın GSM bayisinde satıldığını dile getiren Veysel Turan, bu uygulamanın www.mobilkimlik.com sitesinden ve tüm işletim sistemlerine sahip telefonlar için uygulama mağazaları üzerinden de ücretsiz indirilebileceğini belirtti.

Dijital mobil kimlik uygulamasının yıl sonuna kadar yurt çapında 5 bin GSM bayisinde satışa sunulmasını hedeflediklerini kaydeden Turan, 2020 yılı sonuna kadar milyonlarca kullanıcıya ulaşmak istediklerini vurguladı. Uygulamanın yurt dışında da yaygınlaşacağını anlatan Veysel Turan, farklı kıtalardan ülkelerle görüşme halinde olduklarını ve dijital mobil kimliği farklı ülkelerde de hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

"Çalıntı cep telefonunun başka şahıslara satılmasının önüne geçilecek"

Sistemin en önemli özelliklerinden birisinin de 'zaman damgası' olduğu bilgisini veren Veysel Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bilgem TÜBİTAK'ın oluşturduğu zaman damgasıyla veriler Kamu Sertifikasyon Kurumunda saklanacak. Buna göre, daha önce kötü amaçla kullanılan ikinci el cep telefonlarını alan kişilerin 'zaman damgası' ile telefonu hangi tarihte aldığının belgelenmesi ve kanun önünde suçlanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Öte yandan, çalınan veya kaybolan cep telefonları sim kart çıkartılsa bile internet erişimi sağlandığı anda bulma imkanı doğabilecek. Çalıntı cep telefonunun başka şahıslara satılmasının yasal olarak önüne geçilecek; ülkemizde yasa dışı faaliyetlerde bulunan terör ve suç örgütlerinin mobil cihazlardan işleyebileceği suçlar da engellenmiş olacak. Zaman damgasıyla daha önce suça karışmış cep telefonlarını alan kullanıcıları, hukuken koruma altına alma imkanı tanıyacak. 2'nci el alınan cep telefonları, geçmiş sahiplerinin kim olduğu ve hangi amaç için kullanıldığı bilinemediği için bir takım sorunlara yol açabiliyordu. Gerek sıfır, gerek ikinci el olarak alınan bir cep telefonu satıldığı zaman telefonun yeni sahibinin sorumluluğu da cihazı satanı bağlamayacak."