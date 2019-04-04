İzmir'de intihar eden 16 yaşındaki çocuğun son yolculuğunda gözyaşları sel oldu. Genç çocuğun intihar etmesinde “Mavi Balina” isimli bilgisayar oyunundan şüpheleniliyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde CHP'den Belediye Meclis Üyesi seçilen N.M.'nin özel bir kolejde okuyan 16 yaşındaki oğlu T.M., evlerinin çatı katında kendini iple asarak intihar etti. T.M. için ikindi namazının ardından Sarnıç'ta bulunan Çoban Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Gaziemir'in yeni seçilen belediye başkanı Halil Arda da katıldı.

16 yaşındaki çocuklarının ani ölümüyle şoke olan anne N.M. ve baba E.M. güçlükle ayakta durabildi. Cenazede küçük T.M'nn arkadaşları ve sevenlerinin gözyaşları sel olurken, cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Sarnıç Mezarlığına defnedildi.

İntiharda “Mavi Balina” şüphesi

Polis ekipleri, özellikle çevrimiçi oynanan bilgisayar oyunlarına meraklı olduğu ifade edilen T.M.'nin, “Mavi Balina” adlı oyunu oynayıp, oynamadığının belirlenmesi için araştırma başlattı.