İp canbazları 40 yıl aradan sonra Torbalı'daydı

En son 1970'li yıllarda Torbalı ve çevre köylerde görülen ip canbazları, Torbalı Belediye'sinin girişimiyle 40 yıl sonra yeniden halkla buluştu. 5 gün boyunca farklı mahallelerde toplam 20 bin kişi tarihe tanıklık etti.

Seyirlik sanatlarımızın en önemlilerinden İp Canbazları, köy köy, kasaba kasaba tüm Anadolu'yu gezerek yaptıkları gösterileriyle 1970'li yıllara kadar yaşamış ve ilerleyen yıllarda eğlence anlayışının değişmesi ile tarihe karışmıştı. Bu tarih Torbalı'da hafta boyunca yeniden canlandı.

40 yılı aşkın süredir ilçede gösteri yapmayan geleneksel gösteri sanatlarımızdan İp Canbazları Ramazan'da iftar sonrası Torbalı'da bir hafta boyunca vatandaşlarla buluştu. İlki olarak Torbalı Ramazan Sokağı'nda, ardından sırasıyla Pancar, Yazıbaşı, Torbalı ve Ayrancılar mahallelerinde gerçekleşen gösteriler izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı.

60 dakikalık gösteri

Türkiye'nin ilk yerli sirk sanatları kuruluşu olan Avrasya Gösteri Sanatları Merkezi tarafından “Türk Seyirlik Sanatların Yeniden Canlandırılması Projesi” kapsamında sahnelenen ip canbazlığı, madrabazlık, sihirbazlık, ateşbazlık gibi kültürel miras niteliğindeki gösteriler, Torbalı Belediyesi Ramazan Şenlikleri kapsamında mahalle mahalle gerçekleşti. Toplamda 20 bin kişinin izlediği gösteriler büyük heyecana neden oldu. Torbalı Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olan gösteriler yaklaşık 60 dakika sürdü. İplerin üzerinden bisikletle akrobatik hareketler yapan canbazlar ilçede kendilerine adeta hayran bıraktı.

Orta Asya'dan gelenek

Canbazlığın bilinen tarihe göre 4000 yıllık geçmişinin olduğunu ifade eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, “Geleneklerimizi yaşatmaya devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Torbalı halkına unutamayacakları ve bir daha ‘Nerede o eski ramazanlar?' demeyecekleri bir Ramazan ayı yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz Ramazan Sokağı'nda sık sık etkinliklere imza atıyoruz. Meddah, Hacivat-Karagöz, Semazen gösterileri ve tasavvufi konserler ile gecelerimizi renklendiriyoruz. Yine bu kapsamda yaklaşık 4 bin yıllık geleneğimiz olan ve son yıllarda temsilcileri azalan ip canbazlarını da Torbalı halkıyla buluşturduk. Benzer etkinliklerimiz artarak gerçekleşmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.